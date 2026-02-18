Козлов — об игре с «Трактором»: для Евгения Кузнецова было важно выиграть в Челябинске

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Трактором» (6:0).

– Хороший для нас матч, учитывая, что не совсем удачно сыграли в Петербурге. Ребята хорошо провели все 60 минут, помогли Семёну Вязовому сыграть «на ноль», забили в большинстве. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Их было слышно.

– Сегодня Евгений Кузнецов набрал 4 (1+3) очка. Как вам удалось его реанимировать?

– Я его не реанимировал, он сам вернулся. Тем более для Евгения было важно выиграть в Челябинске, его не надо было мотивировать. Да и для Егора Сучкова, который тоже из Челябинска. Евгений – мастер, создаёт моменты и выводит партнёров на хорошие позиции для атаки. Пускай так же и продолжает.

– Ожидали после матча в Петербурге, что сегодня игра сложится именно так?

– Нет, я так не думал. Знали, что «Трактор» проиграл прошлый матч в Омске. У них хорошая сильная команда с потенциалом в атаке и обороне, мы настраивались на серьёзный матч.

– Задача «Салавата Юлаева» – попасть в пятёрку?

– Наша задача – готовиться к следующему матчу. Идти пошагово, показывая свою хорошую игру и нарабатывая правильные привычки, чтобы к плей-офф подойти в лучшей версии.

– Перемешали тройки, потом вернули. Как прокомментируете их игру?

– Давно хотел посмотреть Евгения Кузнецова с Шелдоном Ремпалом, Егор Сучков добавил динамики, они и забили важные два первых гола. Почему вернул – Шелдон более динамичный игрок, ему надо играть с шайбой. Мне показалось, что он недостаточно контролировал её, когда играл с Егором и Евгением, поэтому и вернул тройку иностранцев. Они тоже неплохо выглядели. Тройка Хохрякова неплохо смотрелась, как и тройка Ефремова, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».