Главный тренер «Трактора» Корешков высказался о разгромном поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (0:6).

— Уже второй матч не совсем получается то, что мы задумали. Восток нас серьёзно накрыл. Отсюда — те решения, которые мы принимаем и в завершении атак, и при удалениях, и в целом по игре, и в дисциплине. Думаю, мы все вместе выберемся из этой ситуации и всё наладим в ближайших играх.

— После первого выезда на Дальний Восток «Трактор» проиграл четыре матча и в том числе в первой игре без вариантов уступил «Автомобилисту» — 1:5. Сейчас картина повторяется. Ждать ещё пару поражений?

— Мы каждый матч играем только на победу. Постараемся выиграть следующий матч.

— Как оцениваете физическую форму команды?

— Мы не на пике.

— Это в связи с паузой?

— Тут всё вместе. В паузе мы поработали. Эта работа нам даст плоды, но чуть позже. Ну и, конечно, перелёты не могут не сказаться.

— За два последних матча команда забросила всего две шайбы. Кроме перелётов, с чем это может быть связано?

— Незабитые голы, пропущенные шайбы — всё это игровая дисциплина. Всё идёт от головы. Кому-то нужно и в себе покопаться. Не без этого. Мы, конечно, после матча поговорили с ребятами, высказали друг другу. Думаю, в следующих матчах всё будет по-другому.

— У Ливо сегодня была 11-я игра без заброшенных шайб. С чем можно связать, что лучший бомбардир команды не забивает такое количество времени?

— Может, у него что-то есть внутри. С нашей стороны мы пытаемся сделать всё. Меняем сочетания троек, уже всё перепробовали, делаем специально под него. Пока не идёт. Ждём, — цитирует Корешкова сайт «Трактора».