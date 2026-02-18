Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Корешков высказался о разгромном поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Трактора» Корешков высказался о разгромном поражении от «Салавата Юлаева»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (0:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Кузнецов) – 12:41 (5x5)     0:2 Кузнецов (Сучков, Ремпал) – 15:51 (5x5)     0:3 Броссо (Цулыгин, Родевальд) – 37:47 (5x5)     0:4 Ремпал (Броссо) – 50:00 (5x5)     0:5 Родевальд (Кузнецов, Стюарт) – 58:01 (5x4)     0:6 Броссо (Ремпал, Кузнецов) – 59:54 (5x4)    

— Уже второй матч не совсем получается то, что мы задумали. Восток нас серьёзно накрыл. Отсюда — те решения, которые мы принимаем и в завершении атак, и при удалениях, и в целом по игре, и в дисциплине. Думаю, мы все вместе выберемся из этой ситуации и всё наладим в ближайших играх.

— После первого выезда на Дальний Восток «Трактор» проиграл четыре матча и в том числе в первой игре без вариантов уступил «Автомобилисту» — 1:5. Сейчас картина повторяется. Ждать ещё пару поражений?
— Мы каждый матч играем только на победу. Постараемся выиграть следующий матч.

— Как оцениваете физическую форму команды?
— Мы не на пике.

— Это в связи с паузой?
— Тут всё вместе. В паузе мы поработали. Эта работа нам даст плоды, но чуть позже. Ну и, конечно, перелёты не могут не сказаться.

— За два последних матча команда забросила всего две шайбы. Кроме перелётов, с чем это может быть связано?
— Незабитые голы, пропущенные шайбы — всё это игровая дисциплина. Всё идёт от головы. Кому-то нужно и в себе покопаться. Не без этого. Мы, конечно, после матча поговорили с ребятами, высказали друг другу. Думаю, в следующих матчах всё будет по-другому.

— У Ливо сегодня была 11-я игра без заброшенных шайб. С чем можно связать, что лучший бомбардир команды не забивает такое количество времени?
— Может, у него что-то есть внутри. С нашей стороны мы пытаемся сделать всё. Меняем сочетания троек, уже всё перепробовали, делаем специально под него. Пока не идёт. Ждём, — цитирует Корешкова сайт «Трактора».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» со счётом 6:0 разгромил в гостях «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android