Сборная Швейцарии с разницей в 72 секунды забросила две шайбы в ворота команды Финляндии

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В четвертьфинальном матче на стадионе «Ро Арена» встречаются сборные Финляндии и Швейцарии. После первого периода счёт 2:0 в пользу швейцарской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В первом периоде сборная Швейцарии с разницей в 72 секунды забросила две шайбы в ворота команды Финляндии. Голы на свой счёт записали Дамьен Риа и Нино Нидеррайтер.

Напомним, сборная Финляндии в своей группе заняла второе место, набрав шесть очков в трёх играх. Команда Швейцарии завершила групповой этап на второй строчке, набрав пять очков в трёх встречах, а в 1/8 финала обыграла Италию (3:0).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.