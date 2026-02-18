Уэйн Гретцки присутствует на игре олимпийского хоккейного турнира Канада — Чехия

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Канады и Чехии. Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу европейской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

На матче олимпийского хоккейного турнира присутствует легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки.

Фото: Кадр из трансляции ОККО

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

Ранее Коннор Макдэвид повторил рекорд Селянне и Койву по очкам за одну Олимпиаду с игроками НХЛ.