Уэйн Гретцки присутствует на игре олимпийского хоккейного турнира Канада — Чехия

Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Канады и Чехии. Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу европейской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Перерыв
3 : 3
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33    

На матче олимпийского хоккейного турнира присутствует легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки.

Фото: Кадр из трансляции ОККО

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

Ранее Коннор Макдэвид повторил рекорд Селянне и Койву по очкам за одну Олимпиаду с игроками НХЛ.

