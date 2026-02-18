Уэйн Гретцки присутствует на игре олимпийского хоккейного турнира Канада — Чехия
Поделиться
Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Канады и Чехии. Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу европейской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Перерыв
3 : 3
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05 1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34 1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp) 2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp) 2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18 3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33
На матче олимпийского хоккейного турнира присутствует легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки.
Фото: Кадр из трансляции ОККО
Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.
Ранее Коннор Макдэвид повторил рекорд Селянне и Койву по очкам за одну Олимпиаду с игроками НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
19:51
-
19:42
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:14
-
17:55
-
17:44
-
17:36
-
17:35
-
17:26
-
17:10
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:37
-
16:14
-
15:55
-
15:53