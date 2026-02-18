Канада вышла в полуфинал Олимпиады, с трудом обыграв в овертайме сборную Чехии

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Чехии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала североамериканская сборная.

В составе сборной Канады шайбы на свой счёт записали Маклин Селебрини, Натан Маккиннон, Ник Судзуки, Митчелл Марнер. У команды Чехии голы забили Лукаш Седлак, Давид Пастрняк, Ондржей Палат.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.