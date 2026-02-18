Канада третий раз в своей истории одержала волевую победу на Олимпиаде с участием НХЛ

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Чехии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала североамериканская сборная.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Канада третий раз в своей истории одержала волевую победу на Олимпиаде с участием игроков НХЛ. Ранее команда выигрывала матчи в финале ОИ-2002 у США и на ОИ-1998 в групповом раунде у Швеции.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.