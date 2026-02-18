Скидки
Канада третий раз в своей истории одержала волевую победу на Олимпиаде с участием НХЛ

Канада третий раз в своей истории одержала волевую победу на Олимпиаде с участием НХЛ
Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Чехии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала североамериканская сборная.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Канада третий раз в своей истории одержала волевую победу на Олимпиаде с участием игроков НХЛ. Ранее команда выигрывала матчи в финале ОИ-2002 у США и на ОИ-1998 в групповом раунде у Швеции.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

Календарь олимпийского хоккейного турнира
Сетка олимпийского хоккейного турнира
