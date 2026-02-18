Сидни Кросби, Олимпиада 2026: статистика в матче Канада — Чехия, очки, голы, передачи

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии результативными действиями не отметился. Форвард во втором периоде получил повреждение в столкновении с Радко Гудасом, а затем и с двумя соперниками у борта, после чего в матче больше не играл.
Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Чехии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала североамериканская сборная.
Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.
- 18 февраля 2026
