Давид Пастрняк, Олимпиада 2026: статистика в матче Канада — Чехия, очки, голы, передачи

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Канады забросил одну шайбу.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Чехии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала североамериканская сборная.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.