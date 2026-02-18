Скидки
Динамо Мн – Спартак, результат матча 18 февраля 2026 года, счёт 6:1, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» дома забросило шесть шайб «Спартаку», одержав волевую победу
Комментарии

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 1
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин, Гутик) – 26:12 (5x4)     1:1 Мороз (Шипачёв, Диц) – 28:32 (5x4)     2:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 30:58 (5x3)     3:1 Смит (Энас, Пинчук) – 39:44 (5x4)     4:1 Пинчук (Энас, Лимож) – 45:53 (5x5)     5:1 Липский (Мороз, Шипачёв) – 50:42 (5x4)     6:1 Улле (Галиев, Диц) – 54:35 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе минского «Динамо» шайбы забросили Вадим Мороз, Вадим Шипачёв, Тай Смит, Виталий Пинчук, Даниил Липский, Ксавье Улле. У красно-белых гол на счету Александра Беляева.

Минский клуб одержал третью победу над «Спартаком» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 21 февраля сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом». «Спартак» встретится в гостях с «Нефтехимиком» 20 февраля.

