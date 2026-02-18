Минское «Динамо» дома забросило шесть шайб «Спартаку», одержав волевую победу

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе минского «Динамо» шайбы забросили Вадим Мороз, Вадим Шипачёв, Тай Смит, Виталий Пинчук, Даниил Липский, Ксавье Улле. У красно-белых гол на счету Александра Беляева.

Минский клуб одержал третью победу над «Спартаком» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 21 февраля сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом». «Спартак» встретится в гостях с «Нефтехимиком» 20 февраля.