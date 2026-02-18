Минское «Динамо» дома забросило шесть шайб «Спартаку», одержав волевую победу
Поделиться
В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 1
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин, Гутик) – 26:12 (5x4) 1:1 Мороз (Шипачёв, Диц) – 28:32 (5x4) 2:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 30:58 (5x3) 3:1 Смит (Энас, Пинчук) – 39:44 (5x4) 4:1 Пинчук (Энас, Лимож) – 45:53 (5x5) 5:1 Липский (Мороз, Шипачёв) – 50:42 (5x4) 6:1 Улле (Галиев, Диц) – 54:35 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе минского «Динамо» шайбы забросили Вадим Мороз, Вадим Шипачёв, Тай Смит, Виталий Пинчук, Даниил Липский, Ксавье Улле. У красно-белых гол на счету Александра Беляева.
Минский клуб одержал третью победу над «Спартаком» в текущем сезоне КХЛ.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 21 февраля сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом». «Спартак» встретится в гостях с «Нефтехимиком» 20 февраля.
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
22:41
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:39
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:21
-
21:19
-
21:14
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
19:51
-
19:42
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:25
-
18:21
-
18:18