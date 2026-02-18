СКА отыгрался за 15 секунд до конца третьего периода, но уступил «Северстали» по буллитам

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте первого периода Александр Скоренов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Николай Голдобин восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Руслан Абросимов вновь вывел череповецкий клуб вперёд. За 15 секунд до конца третьего периода Матвей Поляков сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА 21 февраля примет на своём льду ЦСКА. «Северсталь» сыграет в гостях с «Трактором» 20 февраля.