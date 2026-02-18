Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА – Северсталь, результат матча 18 февраля 2026 года, счёт 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

СКА отыгрался за 15 секунд до конца третьего периода, но уступил «Северстали» по буллитам
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Калдис, Ильин) – 07:38 (5x4)     1:1 Голдобин (Плотников, Сапего) – 26:36 (5x5)     1:2 Абросимов (Рейнгардт, Грудинин) – 30:41 (5x5)     2:2 Поляков (Короткий, Уилсон) – 59:45 (6x5)     2:3 Скоренов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте первого периода Александр Скоренов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Николай Голдобин восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Руслан Абросимов вновь вывел череповецкий клуб вперёд. За 15 секунд до конца третьего периода Матвей Поляков сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА 21 февраля примет на своём льду ЦСКА. «Северсталь» сыграет в гостях с «Трактором» 20 февраля.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android