«Торпедо» прервало серию поражений, победив дома «Шанхайских Драконов»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На девятой минуте первого периода Трой Джозефс открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Василий Атанасов восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Максим Летунов и Паркер Фу обменялись шайбами в составе команд. На 14-й минуте периода Богдан Конюшков вывел «Торпедо» вперёд. За шесть секунд до конца третьего периода Гейдж Куинни сделал счёт 3:3. В овертайме Владимир Ткачёв принёс хозяевам победу.

«Торпедо» прервало серию поражений из трёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» 21 февраля примет дома «Ак Барс». «Шанхайские Драконы» сыграют в Астане 20 февраля с местным «Барысом».