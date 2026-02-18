Скидки
Торпедо – Шанхайские Драконы, результат матча 18 февраля 2026 года, счёт 4:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» прервало серию поражений, победив дома «Шанхайских Драконов»
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Джозефс (Лабанк, Сюсиз) – 08:57 (5x5)     1:1 Атанасов (Виноградов, Ткачёв) – 25:54 (5x5)     2:1 Летунов (Alexei Kruchinin, Соколов) – 49:21 (5x4)     2:2 Фу (Вагнер, Бурмистров) – 50:59 (5x5)     3:2 Конюшков (Alexei Kruchinin, Гончарук) – 53:57 (5x4)     3:3 Куинни (Кленденинг) – 59:54 (6x5)     4:3 Ткачёв (Нарделла, Гераськин) – 63:43 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На девятой минуте первого периода Трой Джозефс открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Василий Атанасов восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Максим Летунов и Паркер Фу обменялись шайбами в составе команд. На 14-й минуте периода Богдан Конюшков вывел «Торпедо» вперёд. За шесть секунд до конца третьего периода Гейдж Куинни сделал счёт 3:3. В овертайме Владимир Ткачёв принёс хозяевам победу.

«Торпедо» прервало серию поражений из трёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» 21 февраля примет дома «Ак Барс». «Шанхайские Драконы» сыграют в Астане 20 февраля с местным «Барысом».

