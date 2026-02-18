Чехия забросила третью шайбу в ворота Канады с шестью полевыми игроками на площадке
Поделиться
Сборная Чехии забросила третью шайбу в ворота Канады (3:4 ОТ) с шестью полевыми игроками на площадке. Даже после гола Ондржея Палата команда праздновала шайбу вшестером. Судьи так и не увидели нарушение численного состава.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05 1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34 1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp) 2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp) 2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18 3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33 4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22
Фото: Кадр из трансляции ОККО
В составе сборной Канады шайбы на свой счёт записали Маклин Селебрини, Натан Маккиннон, Ник Судзуки, Митчелл Марнер. У команды Чехии голы забили Лукаш Седлак, Давид Пастрняк, Ондржей Палат.
Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
22:41
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:39
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:21
-
21:19
-
21:14
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
19:51
-
19:42
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:25
-
18:21
-
18:18