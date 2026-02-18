Чехия забросила третью шайбу в ворота Канады с шестью полевыми игроками на площадке

Сборная Чехии забросила третью шайбу в ворота Канады (3:4 ОТ) с шестью полевыми игроками на площадке. Даже после гола Ондржея Палата команда праздновала шайбу вшестером. Судьи так и не увидели нарушение численного состава.

Фото: Кадр из трансляции ОККО

В составе сборной Канады шайбы на свой счёт записали Маклин Селебрини, Натан Маккиннон, Ник Судзуки, Митчелл Марнер. У команды Чехии голы забили Лукаш Седлак, Давид Пастрняк, Ондржей Палат.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.