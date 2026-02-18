«Торпедо» стало участником Кубка Гагарина — 2026 после победы над «Шанхайскими Драконами»
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Джозефс (Лабанк, Сюсиз) – 08:57 (5x5) 1:1 Атанасов (Виноградов, Ткачёв) – 25:54 (5x5) 2:1 Летунов (Alexei Kruchinin, Соколов) – 49:21 (5x4) 2:2 Фу (Вагнер, Бурмистров) – 50:59 (5x5) 3:2 Конюшков (Alexei Kruchinin, Гончарук) – 53:57 (5x4) 3:3 Куинни (Кленденинг) – 59:54 (6x5) 4:3 Ткачёв (Нарделла, Гераськин) – 63:43 (5x5)
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, после сегодняшней победы нижегородский клуб стал участником Кубка Гагарина — 2026. Ранее из Западной конференции участие в плей-офф КХЛ обеспечили себе «Локомотив», «Северсталь» и минское «Динамо».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» 21 февраля примет дома «Ак Барс». «Шанхайские Драконы» сыграют в Астане 20 февраля с местным «Барысом».
