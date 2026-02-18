«Торпедо» стало участником Кубка Гагарина — 2026 после победы над «Шанхайскими Драконами»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, после сегодняшней победы нижегородский клуб стал участником Кубка Гагарина — 2026. Ранее из Западной конференции участие в плей-офф КХЛ обеспечили себе «Локомотив», «Северсталь» и минское «Динамо».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» 21 февраля примет дома «Ак Барс». «Шанхайские Драконы» сыграют в Астане 20 февраля с местным «Барысом».