Игроки сборной Канады уверены, что Сидни Кросби ещё сыграет на Олимпиаде-2026

Журналист Кайл Букаускас на своей странице в социальной сети Х поделился информацией о состоянии форварда сборной Канады Сидни Кросби, который из-за повреждения не смог доиграть встречу с командой Чехии (4:3 ОТ).

«Джон Купер не предоставил никакой информации о состоянии Кросби, но сказал, что во время второго перерыва в раздевалке игроки говорили следующее: «Это не последняя игра Сида на Олимпийских играх», — написал Букаускас.

Форвард во втором периоде получил повреждение в столкновении с Радко Гудасом, а затем и с двумя соперниками у борта, после чего в матче больше не играл.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Чехии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала североамериканская сборная.