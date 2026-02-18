Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финляндия – Швейцария, результат матча 18 февраля 2026 года, счёт 3:2 ОТ, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Финляндия спаслась в конце третьего периода и вырвала победу у Швейцарии в овертайме
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Финляндии и Швейцарии. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержала команда Финляндии.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 20:10 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 2
ОТ
Швейцария
0:1 Риа (Егер) – 14:14     0:2 Нидеррайтер (Зутер, Курашев) – 15:26     1:2 Ахо (Луостаринен, Линделль) – 53:54     2:2 Хейсканен (Хинц, Рантанен) – 58:48     3:2 Лехконен (Лунделль, Линделль) – 63:23    

В первом периоде сборная Швейцарии с разницей в 72 секунды забросила две шайбы в ворота команды Финляндии. Голы на свой счёт записали Дамьен Риа и Нино Нидеррайтер. На 14-й минуте третьего периода Себастьян Ахо сократил отставание сборной Финляндии. За минуту и 12 секунд до конца третьего периода Миро Хейсканен сделал счёт 2:2. В овертайме Арттури Лехконен принёс финнам победу.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

Календарь олимпийского хоккейного турнира
Сетка олимпийского хоккейного турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android