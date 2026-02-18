Финляндия спаслась в конце третьего периода и вырвала победу у Швейцарии в овертайме

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Финляндии и Швейцарии. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержала команда Финляндии.
В первом периоде сборная Швейцарии с разницей в 72 секунды забросила две шайбы в ворота команды Финляндии. Голы на свой счёт записали Дамьен Риа и Нино Нидеррайтер. На 14-й минуте третьего периода Себастьян Ахо сократил отставание сборной Финляндии. За минуту и 12 секунд до конца третьего периода Миро Хейсканен сделал счёт 2:2. В овертайме Арттури Лехконен принёс финнам победу.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.
- 18 февраля 2026
-
23:13
-
23:00
-
22:52
-
22:41
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:39
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:21
-
21:19
-
21:14
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
19:51
-
19:42
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:40