Александр Овечкин ответил на вопрос, смотрел ли он матчи Олимпиады

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как прошёл его перелёт из Дубая в США во время перерыва в сезоне НХЛ, и ответил на вопрос, смотрел ли он матчи Олимпиады.

— Да, отдых был замечательным. Перелёт был долгим, но оно того стоило. Я был с семьёй и друзьями.

— Вы вообще смотрели какие-нибудь матчи Олимпиады?

— Нет (смеётся), — приводит слова Овечкина RMNB.

Первый матч команды после олимпийского перерыва состоится 25 февраля с «Филадельфией Флайерз». На данный момент «Кэпиталз» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. На счету Овечкина 48 (22+26) очков в 59 матчах сезона.