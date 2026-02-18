Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин ответил на вопрос, смотрел ли он матчи Олимпиады

Александр Овечкин ответил на вопрос, смотрел ли он матчи Олимпиады
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как прошёл его перелёт из Дубая в США во время перерыва в сезоне НХЛ, и ответил на вопрос, смотрел ли он матчи Олимпиады.

— Да, отдых был замечательным. Перелёт был долгим, но оно того стоило. Я был с семьёй и друзьями.

— Вы вообще смотрели какие-нибудь матчи Олимпиады?
— Нет (смеётся), — приводит слова Овечкина RMNB.

Первый матч команды после олимпийского перерыва состоится 25 февраля с «Филадельфией Флайерз». На данный момент «Кэпиталз» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. На счету Овечкина 48 (22+26) очков в 59 матчах сезона.

Материалы по теме
Александр Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после отпуска в Дубае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android