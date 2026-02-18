Скидки
«Это была унизительная, тяжёлая игра». Маккиннон — о победе Канады над сборной Чехии

Комментарии

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон высказался о победной встрече 1/4 финала олимпийского турнира с командой Чехии (4:3 ОТ).

«Это была унизительная, тяжёлая игра. Мы выиграли первые три игры со счётом 5-0, 5-1 и 10-2. Так что, возможно, небольшие трудности позволят нам быть немного скромнее», — приводит слова Маккиннона сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

