Расклад на возможные полуфинальные пары олимпийского хоккейного турнира

Сегодня, 18 февраля, состоялись три матча 1/4 финала олимпийского турнира. Сборная Словакии оказалась сильнее Германии (6:2), команда Канады победила Чехию (4:3 ОТ), а сборная Финляндии одолела в овертайме Швейцарию со счётом 3:2.

В заключительном матче 1/4 финала сыграют сборные США и Швеции. Если выиграет команда США, то полуфинальные пары будут такими: Канада — Финляндия, США — Словакия.

Если победу одержит команда Швеции, то полуфинальные пары будут такими: Канада — Швеция, Словакия — Финляндия.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.