Квартальнов назвал ключевой момент в победной игре минского «Динамо» со «Спартаком»

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победную встречу со «Спартаком» (6:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 1
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин, Гутик) – 26:12 (5x4)     1:1 Мороз (Шипачёв, Диц) – 28:32 (5x4)     2:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 30:58 (5x3)     3:1 Смит (Энас, Пинчук) – 39:44 (5x4)     4:1 Пинчук (Энас, Лимож) – 45:53 (5x5)     5:1 Липский (Мороз, Шипачёв) – 50:42 (5x4)     6:1 Улле (Галиев, Диц) – 54:35 (5x5)    

– Я думаю, что большинство сегодня решило исход матча. Первый период был тяжёлым, многое не получалось. Но потом большинство сработало, стало легче. Третий период хорошо сыграли.

– Какие-то корректировки делали в первом перерыве или просто большинство заработало и понеслось?
– Я думаю, что большинство. Просто забили гол, Вадим Шипачёв здорово сыграл, замкнул. До большинства всё было ровно.

– Егор Карабань сегодня проявил себя при шестом голе: поработал перед воротами. Какие качества видите у этого перспективного молодого хоккеиста?
– У него всё впереди. Он – парень серьёзный, учится. Но ему ещё надо много работать, работать и работать. Сейчас мы его отдадим поиграть в «Динамо-Шинник», надо побольше игровой практики. Вызовем других ребят. Пусть другие немного подышат.

– Сегодня в составе отсутствовал Николя Мелош. По каким причинам?
– Заболел.

– Джош Брук – когда его ждать на льду?
– В марте, — цитирует Квартальнова сайт «Динамо».

Минское «Динамо» дома забросило шесть шайб «Спартаку», одержав волевую победу
