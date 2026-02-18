Квартальнов назвал ключевой момент в победной игре минского «Динамо» со «Спартаком»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победную встречу со «Спартаком» (6:1).
– Я думаю, что большинство сегодня решило исход матча. Первый период был тяжёлым, многое не получалось. Но потом большинство сработало, стало легче. Третий период хорошо сыграли.
– Какие-то корректировки делали в первом перерыве или просто большинство заработало и понеслось?
– Я думаю, что большинство. Просто забили гол, Вадим Шипачёв здорово сыграл, замкнул. До большинства всё было ровно.
– Егор Карабань сегодня проявил себя при шестом голе: поработал перед воротами. Какие качества видите у этого перспективного молодого хоккеиста?
– У него всё впереди. Он – парень серьёзный, учится. Но ему ещё надо много работать, работать и работать. Сейчас мы его отдадим поиграть в «Динамо-Шинник», надо побольше игровой практики. Вызовем других ребят. Пусть другие немного подышат.
– Сегодня в составе отсутствовал Николя Мелош. По каким причинам?
– Заболел.
– Джош Брук – когда его ждать на льду?
– В марте, — цитирует Квартальнова сайт «Динамо».
