Видео победного гола Марнера в овертайме матча олимпийского турнира Канада — Чехия

Видео победного гола Марнера в овертайме матча олимпийского турнира Канада — Чехия
Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Чехии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала североамериканская сборная. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с победным голом нападающего сборной Канады Митчелла Марнера.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

Ранее нападающий сборной Канады Натан Маккиннон высказался о победной встрече 1/4 финала олимпийского турнира с командой Чехии (4:3 ОТ).

«Это была унизительная, тяжёлая игра». Маккиннон — о победе Канады над сборной Чехии
