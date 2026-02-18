«Северсталь» гордится капитаном». Козырев — об игре Лишки за сборную Словакии на Олимпиаде

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победный матч со СКА (3:2 Б) и высказался про игру форварда череповецкого клуба Адама Лишки на Олимпиаде за сборную Словакии.

— Благодарим наш череповецкий квартал, наших болельщиков, которые сегодня оказали нам шикарную поддержку. Что касается игры – хорошая командная победа. Немного не дотянули до основного времени. Здорово сыграли в овертайме, и в серии буллитов были успешнее.

— Всё-таки этот момент за 15 секунд до конца. Разберите, пожалуйста, кто там неправ из ваших?

— Там получилось так, что много сил отдали, когда мы играли в меньшинстве. Здесь на фоне усталости пропустили эту шайбу.

— Две атакующие команды, много свободных зон. Но тем не менее, что предыдущий матч, что этот как-то не очень густо на шайбы. В чём вы видите причину?

— Вы же видите, какую игру показывают вратари. Это шикарная игра вратарей. И с нашей стороны, и со стороны соперника.

— Александр Скоренов набирает в каждом матче со СКА. Всё-таки питерское прошлое «СКА-Невы» сказывается на его настрое, что он такой заряженный?

— Он же не только СКА забивает. Он забивает и другим командам. Безусловно, когда игрок приезжает в свою бывшую команду, он, мне кажется, играет более заряжено.

— Следите ли вы за Адамом Лишкой на Олимпийских играх? Пишете ли ему? Пишет ли он что-то вам?

— Да конечно, мы следим за нашим капитаном. Я об этом говорил, что мы очень рады, что он представляет свою страну, что у него появился шанс играть на Олимпиаде. Что команда Словакии здорово играет. Мы гордимся нашим капитаном, нашим товарищем.

— Ещё с прошлого сезона резервным капитаном был Руслан Абросимов. Сейчас капитанит он. Это ваше решение. Почему вы выбрали именно Руслана капитаном в отсутствие Адама Лишки?

— Он настоящий профессионал. Здорово сплачивает ребят, ведёт за собой. Своим примером показывает, как нужно трудиться. На льду у него шикарная трудовая этика. Он достоин быть капитаном, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».