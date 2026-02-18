Результаты матчей КХЛ на 18 февраля 2026 года

Сегодня, 18 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 18 февраля 2026 года:

«Сибирь» – «Амур» — 1:2 ОТ;

«Трактор» – ХК «Салават Юлаев» — 0:6;

«Динамо» Мн – «Спартак» — 6:1;

«Торпедо» – «Шанхайские Драконы» — 4:3 ОТ;

СКА – «Северсталь» — 2:3 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 81 очком после 58 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 89 очков после 55 игр.