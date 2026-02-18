Результаты матчей ВХЛ на 18 февраля 2026 года

Сегодня, 18 февраля, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 18 февраля 2026 года:

«Металлург» Нк – «Зауралье» — 6:3;

«Сокол» – «Омские Крылья» — 5:2;

«Динамо-Алтай» – «Рубин» — 3:2 Б;

«Дизель» – «Ижсталь» — 2:3 ОТ;

«Рязань-ВДВ» – «Торос» — 4:1;

«Динамо» СПб – «Торпедо-Горький» — 2:5;

АКМ – «Молот» — 1:2;

«СКА-ВМФ» – «Химик» — 0:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 91 очко в 54 матчах. Второе место занимает «Югра» с 86 очками после 52 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 52 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.