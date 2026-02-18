Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Финляндия — Швейцария

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Финляндии и Швейцарии. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержала команда Финляндии. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В первом периоде сборная Швейцарии с разницей в 72 секунды забросила две шайбы в ворота команды Финляндии. Голы на свой счёт записали Дамьен Риа и Нино Нидеррайтер. На 14-й минуте третьего периода Себастьян Ахо сократил отставание сборной Финляндии. За минуту и 12 секунд до конца третьего периода Миро Хейсканен сделал счёт 2:2. В овертайме Арттури Лехконен принёс финнам победу.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.