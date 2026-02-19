Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 18 февраля 2026 года

18 февраля и в ночь с 18 на 19 февраля мск в итальянском Милане продолжился мужской олимпийский турнир по хоккею. В эту дату состоялись четыре матча 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами хоккейного игрового дня на Олимпиаде-2026.

Итоги хоккейных матчей среди мужчин на Олимпиаде-2026 на 18 февраля 2026 года:

Словакия – Германия — 6:2;

Канада – Чехия — 4:3 OT;

Финляндия – Швейцария — 3:2 OT;

США – Швеция — 2:1 OT.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Сборная России по хоккею отстранена от участия в Олимпиаде-2026 по политическим причинам.

