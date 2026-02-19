Сборная США по хоккею обыграла Швецию в овертайме и вышла в полуфинал ОИ-2026

Завершился четвертьфинальный хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная США встречалась с Швецией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

За сборную США отличились Дилан Ларкин и Куинн Хьюз.

В составе Швеции шайбу забросил Мика Зибанеджад.

Таким образом, сборная США вышла в полуфинал турнира.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.