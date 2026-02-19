Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

США – Швеция, результат матча 18 февраля 2026 года, счёт 2:1, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Сборная США по хоккею обыграла Швецию в овертайме и вышла в полуфинал ОИ-2026
Комментарии

Завершился четвертьфинальный хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная США встречалась с Швецией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

За сборную США отличились Дилан Ларкин и Куинн Хьюз.

В составе Швеции шайбу забросил Мика Зибанеджад.

Таким образом, сборная США вышла в полуфинал турнира.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Материалы по теме
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
Календарь мужского хоккейного олимпийского турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android