Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виктор Хедман, Олимпиада 2026: статистика в матче США — Швеция, очки, голы, передачи

Виктор Хедман, Олимпиада 2026: статистика в матче США — Швеция, очки, голы, передачи
Комментарии

35-летний защитник сборной Швеции и клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман не принял участия в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира со сборной США (1:2 OT).

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

Шведский защитник был в заявке «Тре Крунур» на игру 1/4 финала с американцами, однако после раскатки выяснилось, что он не сможет принять участие в матче из-за повреждения.

На счету Хедмана на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2 (1+1) очка после четырёх проведённых матчей. Сборная Швеции завершила своё участие в олимпийском турнире на четвертьфинальной стадии, оставшись без медалей.

Календарь хоккейного турнира Олимпиады-2026
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля

Видео: Состояние хоккейной арены в Милане за два месяца до Олимпиады

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android