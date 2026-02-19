Виктор Хедман, Олимпиада 2026: статистика в матче США — Швеция, очки, голы, передачи

35-летний защитник сборной Швеции и клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман не принял участия в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира со сборной США (1:2 OT).

Шведский защитник был в заявке «Тре Крунур» на игру 1/4 финала с американцами, однако после раскатки выяснилось, что он не сможет принять участие в матче из-за повреждения.

На счету Хедмана на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2 (1+1) очка после четырёх проведённых матчей. Сборная Швеции завершила своё участие в олимпийском турнире на четвертьфинальной стадии, оставшись без медалей.

