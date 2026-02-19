Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Определились полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Определились полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Комментарии

Определились полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Италии. После завершения четвертьфинальной стадии турнира произошел перепосев участников полуфинала. Команда с наиболее высоким рейтингом сыграет со сборной с худшим рейтингом среди участников 1/2 финала, а две другие сборные вышли друг на друга.

Хоккей, ОИ-2026, мужчины, пары 1/2 финала

Канада – Финляндия
США — Словакия

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Материалы по теме
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
Календарь мужского хоккейного олимпийского турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android