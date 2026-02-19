Определились полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Определились полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Италии. После завершения четвертьфинальной стадии турнира произошел перепосев участников полуфинала. Команда с наиболее высоким рейтингом сыграет со сборной с худшим рейтингом среди участников 1/2 финала, а две другие сборные вышли друг на друга.

Хоккей, ОИ-2026, мужчины, пары 1/2 финала

Канада – Финляндия

США — Словакия

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.