Четыре лучшие команды по итогам группового раунда вышли в полуфиналы ОИ-2026 в хоккее

На Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) определились все полуфиналисты мужского хоккейного турнира. Итоговый список полуфиналистов составили сборные Канады, США, Словакии и Финляндии. В 1/2 финала американцы встретятся со словаками, в то время как национальная команда Канады сыграет с Финляндией.

Примечательно, что участниками полуфиналов в итоге стали четыре лучшие сборные по итогам группового этапа. Канада и США стали победителями групп A и C соответственно, набрав максимально возможные девять очков в трёх матчах. Словакия заняла первое место в группе B с шестью очками, с таким же показателем Финляндия стала в этом квартете второй и оказалась лучшей среди вторых мест во всех группах, что позволило ей напрямую попасть в четвертьфинал вместе с победителями групп.

При этом три из четырёх полуфиналистов Олимпиады-2026 (Канада, Финляндия и США) свои матчи в 1/4 финала выиграли только в овертайме.

