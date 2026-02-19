Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четыре лучшие команды по итогам группового раунда вышли в полуфиналы ОИ-2026 в хоккее

Четыре лучшие команды по итогам группового раунда вышли в полуфиналы ОИ-2026 в хоккее
Комментарии

На Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) определились все полуфиналисты мужского хоккейного турнира. Итоговый список полуфиналистов составили сборные Канады, США, Словакии и Финляндии. В 1/2 финала американцы встретятся со словаками, в то время как национальная команда Канады сыграет с Финляндией.

Примечательно, что участниками полуфиналов в итоге стали четыре лучшие сборные по итогам группового этапа. Канада и США стали победителями групп A и C соответственно, набрав максимально возможные девять очков в трёх матчах. Словакия заняла первое место в группе B с шестью очками, с таким же показателем Финляндия стала в этом квартете второй и оказалась лучшей среди вторых мест во всех группах, что позволило ей напрямую попасть в четвертьфинал вместе с победителями групп.

При этом три из четырёх полуфиналистов Олимпиады-2026 (Канада, Финляндия и США) свои матчи в 1/4 финала выиграли только в овертайме.

Календарь хоккейного турнира Олимпиады-2026
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля

Видео: Болельщики вывесили флаг России во время хоккейного матча на ОИ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android