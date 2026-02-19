Остон Мэттьюс, Олимпиада-2026: статистика в матче США — Германия, очки, голы, передачи

Американский нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принял участие в четверьфинальном матче со Швецией (2:1) на Олимпиаде-2026.

В матче со Швецией он записал на своё счет результативную передачу. Американец провёл на площадке 17 минут 59 секунд и завершил игру с показателем полезности «+1».

Сборная США вышла в полуфинал турнира, где сыграет с национальной командой Словакии. В другом полуфинальном матче сборная Канады встретится с Финляндией.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.