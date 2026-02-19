Скидки
Остон Мэттьюс, Олимпиада-2026: статистика в матче США — Германия, очки, голы, передачи

Комментарии

Американский нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принял участие в четверьфинальном матче со Швецией (2:1) на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

В матче со Швецией он записал на своё счет результативную передачу. Американец провёл на площадке 17 минут 59 секунд и завершил игру с показателем полезности «+1».

Сборная США вышла в полуфинал турнира, где сыграет с национальной командой Словакии. В другом полуфинальном матче сборная Канады встретится с Финляндией.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

