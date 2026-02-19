Артемий Панарин провёл первую тренировку с «Лос-Анджелес Кингз»

34-летний российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе своего нового клуба «Лос‑Анджелес Кингз», сообщил в социальных сетях журналист Зак Дули.

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, которую «Кингз» закроют в ночь с 25 на 26 февраля мск домашней игрой с «Вегас Голден Найтс».

За «Лос-Анджелес» Панарин будет выступать под 72‑й игровым номером, который ранее на протяжении многих лет принадлежал маскоту калифорнийского клуба льву Бэйли.

