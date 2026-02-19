Защитник сборной США Куинн Хьюз установил уникальное достижение на Олимпийских играх
Хоккеист сборной США Куинн Хьюз стал первым защитником и пятым полевым игроком в истории, которому удалось забросить победную шайбу в овертайме матча плей-офф Олимпийских игр с участием хоккеистов НХЛ.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03 1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29 2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27
Ранее подобное удавалось Митчу Марнеру (18 февраля 2026 года, сборная Канады), Арттури Лехконену (18 февраля 2026 года, сборная Финляндии), Сидни Кросби (28 февраля 2010 года, сборная Канады) и Давиду Крейчи (23 февраля 2010 года, сборная Чехии).
Хьюз забросил шайбу в овертайме четвертьфинальном матче со Швецией (2:1 ОТ).
Сборная США вышла в полуфинал турнира, где сыграет с национальной командой Словакии.
