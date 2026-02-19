Защитник сборной США Куинн Хьюз установил уникальное достижение на Олимпийских играх

Хоккеист сборной США Куинн Хьюз стал первым защитником и пятым полевым игроком в истории, которому удалось забросить победную шайбу в овертайме матча плей-офф Олимпийских игр с участием хоккеистов НХЛ.

Ранее подобное удавалось Митчу Марнеру (18 февраля 2026 года, сборная Канады), Арттури Лехконену (18 февраля 2026 года, сборная Финляндии), Сидни Кросби (28 февраля 2010 года, сборная Канады) и Давиду Крейчи (23 февраля 2010 года, сборная Чехии).

Хьюз забросил шайбу в овертайме четвертьфинальном матче со Швецией (2:1 ОТ).

Сборная США вышла в полуфинал турнира, где сыграет с национальной командой Словакии.