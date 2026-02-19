Денис Казанский: никакая не сенсация, что словаки в хоккее на Олимпиаде так высоко зашли

Телекомментатор Денис Казанский высказался о выходе в полуфинал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 сборной Словакии. 18 февраля в 1/4 финала словаки переиграли сборную Германии со счётом 6:2.

«Словаки на стиле в полуфинале! Вторые игры подряд.

Первое звено Слафковски-Ружичка-Татар не феерили. Работали. Зато другие прямо горели!

Главай две запустил совсем не обязательные. Но всё это компенсировалось острой атакой и какой-то запредельной концентрацией почти каждой смены. Нельзя сказать, что немцы с «пустыми баками» сегодня играли. Словаки надёжно прихватили Драйзайтля и Штюцле, организовались в защите и использовали максимум моментов. Топ-класс.

Никакая не сенсация, что они так высоко зашли. Если будут в финале — это вот да. А так вполне себе могут бронзу вновь в Братиславу привезти», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

В полуфинале Олимпиады-2026 сборная Словакии по хоккею сыграет с национальной командой США.

