Главная Хоккей Новости

Денис Казанский: никакая не сенсация, что словаки в хоккее на Олимпиаде так высоко зашли

Комментарии

Телекомментатор Денис Казанский высказался о выходе в полуфинал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 сборной Словакии. 18 февраля в 1/4 финала словаки переиграли сборную Германии со счётом 6:2.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 14:10 МСК
Словакия
Окончен
6 : 2
Германия
1:0 Регенда (Чернак, Фехервари) – 18:06     2:0 Келемен (Регенда) – 24:01     3:0 Окульяр (Гудачек, Дворски) – 24:34     4:0 Дворски (Окульяр, Кох) – 30:21     4:1 Райхель (Драйзайтль) – 34:59     5:1 Регенда (Кох, Поспишил) – 40:58     5:2 Тиффельс (Райхель, Мюллер) – 49:09 (pp)     6:2 Татар (Ружичка, Слафковски) – 56:33    

«Словаки на стиле в полуфинале! Вторые игры подряд.

Первое звено Слафковски-Ружичка-Татар не феерили. Работали. Зато другие прямо горели!

Главай две запустил совсем не обязательные. Но всё это компенсировалось острой атакой и какой-то запредельной концентрацией почти каждой смены. Нельзя сказать, что немцы с «пустыми баками» сегодня играли. Словаки надёжно прихватили Драйзайтля и Штюцле, организовались в защите и использовали максимум моментов. Топ-класс.

Никакая не сенсация, что они так высоко зашли. Если будут в финале — это вот да. А так вполне себе могут бронзу вновь в Братиславу привезти», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

В полуфинале Олимпиады-2026 сборная Словакии по хоккею сыграет с национальной командой США.

