Видеообзор победы сборной США по хоккею в матче со Швецией на ОИ-2026

Сборная США пробилась в полуфинал олимпийского турнира, где встретится с командой Словакии. Во втором полуфинале сойдутся сборные Канады и Финляндии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Мужской хоккейный турнир на Играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет в нём участвуют действующие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии — в 2022 году финны одержали победу над командой России в финале со счётом 2:1.