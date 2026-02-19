Скидки
Хоккей

Видеообзор победы сборной США по хоккею в матче со Швецией на ОИ-2026

Видеообзор победы сборной США по хоккею в матче со Швецией на ОИ-2026
Комментарии

Сборная США пробилась в полуфинал олимпийского турнира, где встретится с командой Словакии. Во втором полуфинале сойдутся сборные Канады и Финляндии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    
Источник видео

Сборная США пробилась в полуфинал олимпийского турнира, где встретится с командой Словакии. Во втором полуфинале сойдутся сборные Канады и Финляндии.

Мужской хоккейный турнир на Играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет в нём участвуют действующие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии — в 2022 году финны одержали победу над командой России в финале со счётом 2:1.

Материалы по теме
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
