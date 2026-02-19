«Лучший матч десятилетия». Казанский — об игре Чехии с Канадой в 1/4 финала Олимпиады-2026

Телекомментатор Денис Казанский высказался об игре сборной Чехии в четвертьфинале мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 со сборной Канады (3:4 OT).

«Чехи выдали лучший матч десятилетия. До такой степени, что и в шесть полевых организовали гол настолько гармонично, что никто не заметил. Потому что прям вот по природе своей чешской. С блокированным броском и контратакой. Невозможно даже подумать, что ждал хоккей, если бы такая шайба стала победной. На такой Олимпиаде. С такой Канадой. Обалдеть.

И какой шанс Нечаса уехал за минуту до конца… С удалением канадцев, которое не дали. Но судьи точно заслуживают отдельной истории», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

За три с половиной минуты до конца третьего периода чехи были впереди со счётом 3:2.

В полуфинале Олимпиады-2026 сборная Канады по хоккею сыграет с национальной командой Финляндии.

