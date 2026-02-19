Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучший матч десятилетия». Казанский — об игре Чехии с Канадой в 1/4 финала Олимпиады-2026

«Лучший матч десятилетия». Казанский — об игре Чехии с Канадой в 1/4 финала Олимпиады-2026
Комментарии

Телекомментатор Денис Казанский высказался об игре сборной Чехии в четвертьфинале мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 со сборной Канады (3:4 OT).

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

«Чехи выдали лучший матч десятилетия. До такой степени, что и в шесть полевых организовали гол настолько гармонично, что никто не заметил. Потому что прям вот по природе своей чешской. С блокированным броском и контратакой. Невозможно даже подумать, что ждал хоккей, если бы такая шайба стала победной. На такой Олимпиаде. С такой Канадой. Обалдеть.

И какой шанс Нечаса уехал за минуту до конца… С удалением канадцев, которое не дали. Но судьи точно заслуживают отдельной истории», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

За три с половиной минуты до конца третьего периода чехи были впереди со счётом 3:2.

В полуфинале Олимпиады-2026 сборная Канады по хоккею сыграет с национальной командой Финляндии.

Календарь хоккейного турнира Олимпиады-2026
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля

Видео: Болельщики вывесили флаг России во время хоккейного матча на ОИ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android