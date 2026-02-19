Казанский раскритиковал хоккейную сборную Канады после выхода в полуфинал Олимпиады-2026

Телекомментатор Денис Казанский критически высказался об игре сборной Канады в четвертьфинале мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 со сборной Чехии (4:3 OT).

«Канада. Худший матч. Травма Кросби во втором периоде вроде как даже мотивировала всю команду. Но третий период просто катастрофа. Никто бы не удивился поражению. Правда? Чехи давили и искали. Канадцы просто растерянными мальчишками были против искушённых джентльменов в казино. Метались от стола к столу, не понимая разницы между рулеткой и блэкджеком.

Но… Канада — это касса. Канада против США в финале НХЛ-овской Олимпиады — помимо кассы, ещё и Оскар с Глобусом и Каннами. Путь через Финляндию и Словакию может быть чуть проще, чем сейчас в четверти.

И как жаль, что мы наблюдаем за всем этим со стороны», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

За три с половиной минуты до конца третьего периода чехи были впереди со счётом 3:2. В полуфинале Олимпиады-2026 сборная Канады по хоккею сыграет с национальной командой Финляндии.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в ОИ-2026 по политическим причинам.

Видео: Болельщики вывесили флаг России во время хоккейного матча на ОИ