Александр Овечкин: «Вашингтону» придётся сделать рывок после возобновления сезона НХЛ

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о перспективах команды в оставшейся части регулярного сезона-2025/2026.

«Нам придётся сделать рывок после возобновления сезона. Мы оказались в ситуации, когда нам нужно приложить все усилия. Мы должны играть в свою игру, играть умно и набирать много очков, если хотим попасть в плей‑офф.

У нас будет жёсткий график после Олимпиады, но он таков для всех команд. Думаю, что всем придется играть раз в два‑три дня, как и нам. Это сложно, но деваться некуда», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

На время Олимпиады-2026 регулярный чемпионат НХЛ находится на паузе. В ночь с 25 на 26 февраля мск «Вашингтон» закроет её домашним матчем с «Филадельфией Флайерз».

«Кэпиталз» набрали 65 очков в 59 матчах текущего сезона и занимают 10-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка при игре в запасе у конкурентов. До конца регулярного чемпионата «столичным» осталось провести 23 игры.

