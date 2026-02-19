Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин: «Вашингтону» придётся сделать рывок после возобновления сезона НХЛ

Александр Овечкин: «Вашингтону» придётся сделать рывок после возобновления сезона НХЛ
Комментарии

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о перспективах команды в оставшейся части регулярного сезона-2025/2026.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам придётся сделать рывок после возобновления сезона. Мы оказались в ситуации, когда нам нужно приложить все усилия. Мы должны играть в свою игру, играть умно и набирать много очков, если хотим попасть в плей‑офф.

У нас будет жёсткий график после Олимпиады, но он таков для всех команд. Думаю, что всем придется играть раз в два‑три дня, как и нам. Это сложно, но деваться некуда», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

На время Олимпиады-2026 регулярный чемпионат НХЛ находится на паузе. В ночь с 25 на 26 февраля мск «Вашингтон» закроет её домашним матчем с «Филадельфией Флайерз».

«Кэпиталз» набрали 65 очков в 59 матчах текущего сезона и занимают 10-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка при игре в запасе у конкурентов. До конца регулярного чемпионата «столичным» осталось провести 23 игры.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин сыграл в падел против Тюкавина

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android