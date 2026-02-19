Скидки
Коннор Макдэвид побил ассистентский рекорд Саку Койву на Олимпиадах с игроками НХЛ

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид оформил свой девятый результативный пас на хоккейном турнире Олимпиады-2026, проходящем в Милане. 18 февраля форвард отметился двумя результативными передачами в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира со сборной Чехии (4:3 OT), теперь на его счету 11 (2+9) очков в четырёх матчах.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

Как сообщает пресс‑служба НХЛ, благодаря этому Макдэвид побил ассистентский рекорд Олимпиад с участием игроков Национальной хоккейной лиги. Прежний рекорд составлял восемь результативных передач и принадлежал финну Саку Койву, который оформил по восемь ассистов на ОИ-1998 в Нагано и ОИ-2006 в Турине.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

Календарь хоккейного турнира Олимпиады-2026
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
