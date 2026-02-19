Коннор Макдэвид побил ассистентский рекорд Саку Койву на Олимпиадах с игроками НХЛ

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид оформил свой девятый результативный пас на хоккейном турнире Олимпиады-2026, проходящем в Милане. 18 февраля форвард отметился двумя результативными передачами в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира со сборной Чехии (4:3 OT), теперь на его счету 11 (2+9) очков в четырёх матчах.

Как сообщает пресс‑служба НХЛ, благодаря этому Макдэвид побил ассистентский рекорд Олимпиад с участием игроков Национальной хоккейной лиги. Прежний рекорд составлял восемь результативных передач и принадлежал финну Саку Койву, который оформил по восемь ассистов на ОИ-1998 в Нагано и ОИ-2006 в Турине.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

