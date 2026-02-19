Куинн Хьюз: все оставшиеся матчи Олимпиады — будто седьмая игра в плей‑офф НХЛ

Защитник сборной США Куинн Хьюз высказался по итогам выхода своей команды в полуфинал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026. В ночь с 18 на 19 февраля мск в 1/4 финала американцы одолели в овертайме сборную Швеции со счётом 2:1 OT.

«После игры со Швецией чувствую облегчение. Больше ничего. В полуфинале нас ждёт сложнейшее испытание. Команда Словакии в отличной форме. Они очень быстрые. Они конкурентоспособны. Неважно, сколько у нас суперзвезд в составе, всё равно это будет отчаянный матч. Все оставшиеся матчи Олимпиады — будто седьмая игра в плей‑офф НХЛ», — приводит слова Хьюза ESPN.

В полуфинале Олимпиады-2026 сборная США по хоккею сыграет с национальной командой Словакии.

Видео: Болельщики вывесили флаг России во время хоккейного матча на ОИ