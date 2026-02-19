Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куинн Хьюз: все оставшиеся матчи Олимпиады — будто седьмая игра в плей‑офф НХЛ

Куинн Хьюз: все оставшиеся матчи Олимпиады — будто седьмая игра в плей‑офф НХЛ
Комментарии

Защитник сборной США Куинн Хьюз высказался по итогам выхода своей команды в полуфинал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026. В ночь с 18 на 19 февраля мск в 1/4 финала американцы одолели в овертайме сборную Швеции со счётом 2:1 OT.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

«После игры со Швецией чувствую облегчение. Больше ничего. В полуфинале нас ждёт сложнейшее испытание. Команда Словакии в отличной форме. Они очень быстрые. Они конкурентоспособны. Неважно, сколько у нас суперзвезд в составе, всё равно это будет отчаянный матч. Все оставшиеся матчи Олимпиады — будто седьмая игра в плей‑офф НХЛ», — приводит слова Хьюза ESPN.

В полуфинале Олимпиады-2026 сборная США по хоккею сыграет с национальной командой Словакии.

Календарь хоккейного турнира Олимпиады-2026
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля

Видео: Болельщики вывесили флаг России во время хоккейного матча на ОИ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android