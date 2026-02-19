Тренер Чехии — об ОИ-2026: несправедливый турнир, судьи боятся решений против Канады

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик раскритиковал судейство по итогам четвертьфинального матча мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 со сборной Канады (3:4 OT).

«То, что они делают, для меня неприемлемо. У меня такое ощущение, что все судьи боятся принимать решение против Канады. Сегодня мы противостояли шести полевым игрокам. Не сердитесь на меня, но это так. Я не хочу оправдываться, но видеозаписи могут подтвердить мою правоту. Мы можем всё опубликовать, без проблем. В каждом сыгранном матче у нас два или три замечания по судейству. В этом плане, на мой взгляд, это несправедливый турнир.

Надо ещё понимать, что в Европе и Америке судят по‑разному. Когда я смотрю НХЛ, а я смотрю по два матча в денья, там сразу назначают буллит или удаляют за любое касание клюшкой игрока, идущего на ворота. Там свистят, а здесь вдруг нет. Мне ужасно жаль, потому что ребята не заслужили всей этой ситуации», — приводит слова Рулика Hokej.cz.

За три с половиной минуты до конца третьего периода чехи были впереди со счётом 3:2.

В полуфинале Олимпиады-2026 сборная Канады по хоккею сыграет с национальной командой Финляндии.

