Купер — о матче Канада — Чехия: никто не хотел, чтобы это была последняя игра Кросби на ОИ

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о победе своей команды в четвертьфинальном матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 со сборной Чехии (4:3 OT) и травме 38-летнего капитана канадцев Сидни Кросби.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

«Вышло так, что эта травма стала большим стимулом для ребят. Никто из нас не хотел, чтобы это была последняя игра Сидни на Олимпиаде. Мы боролись за выход в следующую стадию. Состояние Кросби мы оценим позднее. По ходу матча он решил, что не сможет доиграть и помочь команде», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Нападающий Сидни Кросби получил повреждение в столкновении с соперником во втором периоде матча со сборной Чехии и больше не выходил на лёд. За три с половиной минуты до конца третьего периода чехи были впереди со счётом 3:2.

В полуфинале Олимпиады-2026 сборная Канады по хоккею сыграет с национальной командой Финляндии.

Календарь хоккейного турнира Олимпиады-2026
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
