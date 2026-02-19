Купер — о матче Канада — Чехия: никто не хотел, чтобы это была последняя игра Кросби на ОИ

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о победе своей команды в четвертьфинальном матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 со сборной Чехии (4:3 OT) и травме 38-летнего капитана канадцев Сидни Кросби.

«Вышло так, что эта травма стала большим стимулом для ребят. Никто из нас не хотел, чтобы это была последняя игра Сидни на Олимпиаде. Мы боролись за выход в следующую стадию. Состояние Кросби мы оценим позднее. По ходу матча он решил, что не сможет доиграть и помочь команде», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Нападающий Сидни Кросби получил повреждение в столкновении с соперником во втором периоде матча со сборной Чехии и больше не выходил на лёд. За три с половиной минуты до конца третьего периода чехи были впереди со счётом 3:2.

В полуфинале Олимпиады-2026 сборная Канады по хоккею сыграет с национальной командой Финляндии.

Видео: Болельщики вывесили флаг России во время хоккейного матча на ОИ