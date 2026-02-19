Скидки
Главная Хоккей Новости

19 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига чемпионов, Олимпиада-2026, хоккей, теннис

Определились полуфиналисты ОИ-2026 в хоккее, «Будё» обыграл «Интер» в ЛЧ. Главное к утру
В мужском хоккейном турнире Олимпиады-2026 определились все участники полуфиналов, норвежский «Будё-Глимт» сенсационно обыграл миланский «Интер» в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, стало известно решение Лиги 1 по срокам дисквалификации российского полузащитника Александра Головина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Определились полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
  2. «Будё-Глимт» одолел «Интер» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.
  3. Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес вердикт по Александру Головину.
  4. Канада вышла в полуфинал Олимпиады, с трудом обыграв в овертайме сборную Чехии.
  5. Сборная США по хоккею обыграла Швецию в овертайме и вышла в полуфинал ОИ-2026.
  6. Финляндия спаслась в конце третьего периода и вырвала победу у Швейцарии в овертайме.
  7. Чехия забросила третью шайбу в ворота Канады с шестью полевыми игроками на площадке.
  8. Покер Гордона помог «Ньюкасл Юнайтед» разгромить «Карабах» в стыковом матче ЛЧ.
  9. «Арсенал» упустил победу над «Вулверхэмптоном» на последних минутах матча АПЛ.
  10. «Реал» заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» за € 100 млн — El Nacional.
  11. СКА отыгрался за 15 секунд до конца третьего периода, но уступил «Северстали» по буллитам.
  12. Минское «Динамо» дома забросило шесть шайб «Спартаку», одержав волевую победу.
  13. Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 15-го дня, 18 февраля.
  14. Алькарас вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым.
