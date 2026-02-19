Определились полуфиналисты ОИ-2026 в хоккее, «Будё» обыграл «Интер» в ЛЧ. Главное к утру

В мужском хоккейном турнире Олимпиады-2026 определились все участники полуфиналов, норвежский «Будё-Глимт» сенсационно обыграл миланский «Интер» в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, стало известно решение Лиги 1 по срокам дисквалификации российского полузащитника Александра Головина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».