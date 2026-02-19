Скидки
Форвард «Вашингтона» Уилсон одобрил идею проведения матчей между клубами НХЛ и КХЛ

Комментарии

Нападающий сборной Канады и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался об идее проведения матчей между клубами НХЛ и КХЛ. В начале декабря прошлого года президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что организация готова пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала. Также в разное время обсуждалась идея игр «Вашингтона» с клубами КХЛ.

«Мне эта идея нравится. Мне кажется, Ови готов эту идею продвинуть. Посмотрим, что будет», — приводит слова Уилсона ТАСС.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию в октябре 2010 года, когда «Каролина» в Санкт-Петербурге проиграла СКА (3:5).

