«Нормально всё. А вы раздуваете вокруг нас слухи.» Панин — о взаимоотношениях с Ливо

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин опубликовал фотографию после матча с «Трактором» (6:0), на которой он жмёт руку форварду Джошу Ливо, ранее выступавшему за уфимский клуб. Как сообщалось, между игроками произошёл конфликт во время выступления «Салавата Юлаева» в плей-офф в прошлом сезоне.

«Нормально всё. А вы раздуваете вокруг нас слухи. Руки пожали, в хоккей поиграли, мы выиграли», — написал Панин в своём телеграм-канале.

Фото: ХК «Трактор»

По итогам сезона-2024/2025 Ливо стал лучшим снайпером, бомбардиром, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошёл в символическую сборную. В межсезонье канадский форвард перешёл из «Салавата Юлаева» в «Трактор».