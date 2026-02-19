Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нормально всё. А вы раздуваете вокруг нас слухи.» Панин — о взаимоотношениях с Ливо

«Нормально всё. А вы раздуваете вокруг нас слухи.» Панин — о взаимоотношениях с Ливо
Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин опубликовал фотографию после матча с «Трактором» (6:0), на которой он жмёт руку форварду Джошу Ливо, ранее выступавшему за уфимский клуб. Как сообщалось, между игроками произошёл конфликт во время выступления «Салавата Юлаева» в плей-офф в прошлом сезоне.

«Нормально всё. А вы раздуваете вокруг нас слухи. Руки пожали, в хоккей поиграли, мы выиграли», — написал Панин в своём телеграм-канале.

Фото: ХК «Трактор»

По итогам сезона-2024/2025 Ливо стал лучшим снайпером, бомбардиром, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошёл в символическую сборную. В межсезонье канадский форвард перешёл из «Салавата Юлаева» в «Трактор».

Материалы по теме
Грандиозный обмен, не состоявшийся в дедлайн КХЛ. Почему так произошло?
Грандиозный обмен, не состоявшийся в дедлайн КХЛ. Почему так произошло?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android