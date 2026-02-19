Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, в Милане продолжится хоккейный олимпийский турнир у женщин. Всего состоятся два матча — за третье место и финал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием хоккейного игрового дня Олимпиады.

Расписание хоккейных матчей среди женщин на Олимпиаде на 19 февраля 2026 года (время московское):

16:40. Швейцария – Швеция;

21:10. США – Канада.

Напомним, в парах 1/4 финала олимпийского турнира по хоккею Швеция обыграла Чехию со счётом 2:0, США – Италию со счётом 6:0, Канада — Германию (5:1), Швейцария — Финляндию (1:0).

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдут 19 февраля. Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.