Расписание матчей КХЛ на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 19 февраля 2026 года (время московское):

18:00. «Лада» – «Ак Барс»;

19:30. «Динамо» М – «Сочи».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 81 очками после 58 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 89 очков после 55 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив», обыгравший в финале челябинский «Трактор» со счётом 4-1 в серии.