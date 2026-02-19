Расписание матчей ВХЛ на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 19 февраля 2026 года (время московское):

18:00. ЦСК ВВС — «Магнитка»;

18:30. «Нефтяник» — «Челмет».

18:30. «Барс» — «Южный Урал»;

19:00. «Ростов» — «Буран»;

19:00. «Челны» — «Горняк-УГМК».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 91 очко в 54 матчах. Второе место занимает «Югра» с 86 очками после 52 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 52 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.