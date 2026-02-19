Расписание матчей МХЛ на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 19 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Белые Медведи» – «Красноярские Крыси»;

16:30. «Авто» – «Сибирские Снайперы».

18:30. «Красная Армия» – «Сахалинские Акулы»;

18:30. «Реактор» – «Чайка».

18:30. МХК «Спартак» – «Амурские Тигры»;

19:00. «АКМ-Юниор» – «Динамо-Карелия».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 88 очками после 50 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.