Сегодня, 19 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 19 февраля 2026 года (время московское):
16:30. «Белые Медведи» – «Красноярские Крыси»;
16:30. «Авто» – «Сибирские Снайперы».
18:30. «Красная Армия» – «Сахалинские Акулы»;
18:30. «Реактор» – «Чайка».
18:30. МХК «Спартак» – «Амурские Тигры»;
19:00. «АКМ-Юниор» – «Динамо-Карелия».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 88 очками после 50 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.