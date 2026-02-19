Пол Коффи вернулся в тренерский штаб «Эдмонтона», где будет работать с защитниками

«Эдмонтон» объявил, что Пол Коффи вернётся в тренерский штаб команды в качестве специалиста по работе с защитниками. Член Зала хоккейной славы занимал этот пост в течение двух предыдущих сезонов, но летом 2025-го перешёл на должность советника по хоккейным операциям. Ожидается, что тренер присоединится к команде 20 февраля.

«Я рад вернуться и работать вместе с Крисом Ноблохом и всем персоналом. До конца регулярки осталось 24 игры — у нас достаточно времени, чтобы набрать обороты для ещё одного успешного выступления в плей-офф», — цитирует Коффи пресс-служба клуба.

За время прошлой работы Коффи с обороной (ноябрь 2023 года — конец регулярки сезона-2024/2025) «Ойлерз» пропускали в среднем 2,78 гола за игру — пятое место в НХЛ за этот период. Сейчас клуб идёт 25-м по данному показателю — 3,29 шайбы.