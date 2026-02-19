«Одно из лучших чувств, которые я испытывал в жизни». Б.Ткачук — о голе Хьюза в овертайме

Нападающий сборной США Брэди Ткачук прокомментировал победную шайбу защитника Куинна Хьюза в овертайме четвертьфинала Олимпиады со сборной Швеции (2:1 ОТ).

«Это было одно из лучших чувств, которые я испытывал в жизни. Просто облегчение от забитого гола и от того, что я это увидел, это был Куинн. Это показывает, почему он один из сильнейших защитников в мире», — передаёт слова Ткачука пресс-служба НХЛ.

В полуфинале мужского олимпийского турнира сборная США сыграет с национальной командой Словакии, обыгравшей в четвертьфинале Германию (6:2). Матч пройдёт 20 февраля. Напомним, Хьюз был обменян в текущем сезоне НХЛ из «Ванкувер Кэнакс» в «Миннесоту Уайлд».