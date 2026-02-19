Скидки
«Одно из лучших чувств, которые я испытывал в жизни». Б.Ткачук — о голе Хьюза в овертайме

«Одно из лучших чувств, которые я испытывал в жизни». Б.Ткачук — о голе Хьюза в овертайме
Комментарии

Нападающий сборной США Брэди Ткачук прокомментировал победную шайбу защитника Куинна Хьюза в овертайме четвертьфинала Олимпиады со сборной Швеции (2:1 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

«Это было одно из лучших чувств, которые я испытывал в жизни. Просто облегчение от забитого гола и от того, что я это увидел, это был Куинн. Это показывает, почему он один из сильнейших защитников в мире», — передаёт слова Ткачука пресс-служба НХЛ.

В полуфинале мужского олимпийского турнира сборная США сыграет с национальной командой Словакии, обыгравшей в четвертьфинале Германию (6:2). Матч пройдёт 20 февраля. Напомним, Хьюз был обменян в текущем сезоне НХЛ из «Ванкувер Кэнакс» в «Миннесоту Уайлд».

